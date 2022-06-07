Томск, 7 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 845 больных. Выздоровели к настоящему времени 129 900 человек, в том числе 20 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом по данным на 7 июня достигло 131 813. За сутки диагноз подтвердился у 35 жителей области, 19 из них госпитализированы в ковидные стационары.