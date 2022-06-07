Йошкар-Ола, 7 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 июня лечение получают 48 пациентов, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех 48 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 41 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 15 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы семь человек, выписаны шесть пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня выздоровели с начала пандемии 43 489 жителей республики, за последние сутки были выписаны семь человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 642 случая заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.