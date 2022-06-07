Москва, 7 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Более 60 районов сосредоточения украинской живой силы и техники поражены в результате действий российской авиации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 7 июня на брифинге.

Mil.gov.ua Танки ВСУ ведут огонь

Он уточнил, что в ходе спецоперации оперативно-тактическая авиация РФ поразила 65 районов сосредоточения украинских сил. Ударами с воздуха уничтожены более 170 националистов.

Кроме того, ВСУ потеряли девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарею полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения.

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