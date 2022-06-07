Йошкар-Ола, 7 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 7 июня выздоровели с начала пандемии 43 489 жителей республики, за последние сутки были выписаны семь человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 642 случая заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали семерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 июня в ковид-центрах республики лечение получали 47 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 47 пациентов диагностирована пневмония.