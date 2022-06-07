Богота, , 11:46 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке объявил, что в районе, где находится испанский галеон «Сан-Хосе», потопленный в XVIII веке английскими корсарами у берегов Картахены-де-Индиас, были обнаружены ещё два судна. Об этом пишет агентство EFE.

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«Мы уже нашли два других судна: одно судно относится к колониальному периоду, а другое, согласно предварительному анализу, соответствует республиканскому периоду нашей истории», — говорится в заявлении Дуке.

Обломки испанского галеона «Сан-Хосе» были найдены в 2015 году.