Ереван, 7 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ереване сторонники движения «Сопротивление», выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна 7 июня вышли на акцию протеста возле дипломатического представительства Евросоюза. Трансляция ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Photolure Протесты в Ереване

Активисты выразили недовольство тем, что дипломаты ЕС никак не отреагировали на то, что власти Армении начали применять спецсредства для разгона протестующих. Они пришли с плакатами «Откройте глаза», «Что случилось с европейскими ценностями» и другими.

«Мы здесь, чтобы сказать, что вы должны определиться, в конце концов, поддерживаете европейские ценности, демократию, верховенство закона или Никола Пашиняна и его кресло?», — обратилась на английском языке через громкоговоритель к европейским дипломатам депутат парламента от оппозиционного блока «Армения» Анна Григорян.

В знак протеста активисты оставили перед зданием представительства ЕС обувь, которую протестующие потеряли во время разгона полицией 3 июня.