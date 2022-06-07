Донецк, 7 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Десять снарядов калибра 122 мм выпустили украинские войска по Донецку. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:10 зафиксирован удар с украинских позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли из «Града» город Макеевка в Донецкой Народной Республике.