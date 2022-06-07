Москва, , 12:24 — REGNUM На протяжении многих лет Запад ведёт против России гибридную войну, прежде всего — информационную. На фоне специальной военной операции на Украине Киев продолжает множить фейки на государственном уровне. Борьба с киевским режимом ведётся на всех направлениях, в том числе и на информационном. Активное участие в ней принимают и казаки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информационная война ИА REGNUM

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Группа Союза казаков-воинов России и зарубежья выявляет фейковые страницы явных провокаторов, работающих против России. Засланцев, состоящих на службе СБУ и зарубежных спецслужб, идентифицировать достаточно легко. Мнимый казак под вымышленным именем «Андрей Яков» использовал фотоснимок одного из членов казачьего сообщества.

«В друзья меня добавить решил. Смотрю аж 21 общий друг, включая многих казаков СКВРиЗ. На странице-то у него — батюшки светы. На аватарке у него фото молодого казака из Тульской области. Фото, как я понимаю, воровано и «прилеплено». Потому что знаю юношу, его родителей и двух сестер. Там нормальная патриотическая семья. Чистый фейк», — отметил один из казаков.

Ранее верховный атаман СКВРиЗ поручил регулярно проводить работу по выявлению фейковых вбросов и недостоверной информации в казачьих группах социальных сетей. Сегодня крайне важно выявить тех, кто, прикрываясь казачьим именем, порочит действия руководства РФ и Вооружённых сил России.

Казаки подчёркивают, что победа на передовой возможна лишь при крепком тыле, в том числе и информационном.

ИА REGNUM сообщало, что в конце мая 2022 года президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз обратил внимание на то, что количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растёт. Так, участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. При этом с началом специальной военной операции на Украине вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьёзными — так, что по сути против России «развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

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