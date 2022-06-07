* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Журнал Open опубликовал статью, в которой профессор Джорджтаунского университета по вопросам безопасности обсуждает способность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечивать безопасность индийских граждан и их проектов в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Кристин Фэйр, профессор в сфере безопасности, побывавшая в составе миссии ООН в Афганистане, дала интервью журналу Open, в котором она заявила, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неспособен управлять страной, а также не может выжить без военной поддержки Пакистана.

По словам Фэйр, народу Афганистана не нравится Пакистан, он предпочитает Индию, поэтому «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) демонстрирует интерес к возобновлению дипломатического присутствия Индии в Афганистане.

Фэйр добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разорвали связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые враждебны Дели, и что это ставит под угрозу безопасность Индии.

В то же время, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб в интервью индийскому агентству News 18 отверг наличие каких-либо связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Кристин Фэйр дала это интервью на фоне того, что делегация индийских дипломатов недавно прибыла в Кабул для переговоров с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ.