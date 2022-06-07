Москва, 7 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В случае, если российские провайдеры будут отключены от точки международного обмена в Европе, интернет-трафик будет перенаправлен ими через Азию. Об этом 7 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт IТ-лидеров».

Council.gov.ru Максут Шадаев

По словам Шадаева, ранее такого рода инциденты уже происходили.

«У нас есть план «Б»: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию. У «Ростелекома», как у главного магистрального оператора, такой план есть», — сказал он.

Отметим, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что возглавляемое им ведомство готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации по поставкам оборудования из-за рубежа по ранее заключенным соглашениям.