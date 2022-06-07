Москва, , 11:41 — REGNUM В России на штамм коронавируса «Дельта» приходится менее 0,5% случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«За последние три недели к геноварианту «Омикрон» отнесены 98,29% от общего количества сиквенсов (BA.2 — 89,1%, BA.1 — 9,19%), к геноварианту «Дельта» — 0,43%, к прочим не доминирующим вариантам - 1,28%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднероссийские показатели заболеваемости COVID-19 фиксируются в 37 субъектах РФ: «Всего по итогам 22 недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (18,65) зарегистрировано в 37 регионах».