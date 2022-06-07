Москва, 7 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В России летом 2022 года не стоит ждать сильного роста стоимости аренды жилья даже при значительном росте спроса. Об этом 7 июня корреспонденту ИА REGNUM заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина.

Merio Аренда

«Спрос на аренду жилья традиционно растет в весенний период. Но, безусловно, в 2022 году к этой причине добавился еще и фактор санкционных последствий. В марте–апреле можно было наблюдать рост стоимости жилья, ставок по ипотеке, цен на продукты питания. Покупательная способность населения снизилась, и, конечно, предпочтения сместились от покупки жилья к ее аренде, — сказала Макашина. — И для семей, особенно молодых, аренда жилья в ближайшее время единственный вариант отдельного самостоятельного проживания».

При этом она отметила, что существенного роста стоимости аренды жилья вряд ли стоит ожидать даже при росте спроса на аренду.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ, скорее всего, не столкнется с чрезмерным ростом цен за аренду жилья из-за падения реальной платежеспособности населения.