Самара, 7 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Санкции не повлияли на ход исполнения проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений в Самарской области. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Oren-vodokanal.ru Очистные сооружения

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Данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что в Самарской области в рамках реализации проекта «Оздоровление Волги» в различных муниципалитетах единовременно возводятся и реконструируется 11 очистных сооружений. При этом восемь объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Отмечается, что в результате будут значительно сокращены вредные выбросы в Волгу. Все работы движутся в соответствии с планом, санкции не повлияли на ход исполнения проектов, сообщает пресс-служба.

«Никаких рисков при реализации широкого спектра работ сейчас нет. В начале года были опасения, связанные с поставками импортного оборудования из недружественных стран, из-за сложностей в логистике они были затруднены. Но специалисты министерства оперативно подыскали качественное аналогичное оборудование, в основном отечественного производства. Уверен, что оно будет служить долго и надежно. Часть поставок мы ожидаем из дружественных стран. Сегодня нет сомнений, что до конца года эти объекты мы введем в эксплуатацию», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.