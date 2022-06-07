Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Порядка 60% офисов уходящих иностранных компаний в Санкт-Петербурге могут занять компании российского нефтегазового сектора, сообщили 7 июня в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Офис

По оценке аналитиков, порядка 100 тыс. кв. метров качественной офисной недвижимости Петербурга может освободиться в результате ухода или приостановки деятельности иностранных компаний. Учитывая, что такие помещения отличаются современной инфраструктурой, качественной инженерией и дизайнерской отделкой, интерес арендаторов к ним довольно высок.

«Порядка 60% офисов уходящих иностранных компаний рассматриваются для аренды организациями нефтегазового и государственного сектора, а также российскими ИТ-компаниями», — рассказали эксперты.

Проанализировав состояние рынка, они выделили три основных сценария развития ситуации. Базовый прогноз подразумевает, что спрос и предложение будут балансировать, а средний уровень рыночной вакантности (по всему объему рынка) может увеличиться с 5,7% по итогам первого квартала до 8,4%.

Согласно оптимистичному прогнозу, уровень вакантности по итогам 2022 года вырастет всего на 0,4 п. п. — до 6,1%, активность арендаторов сохранится на высоком уровне. Пессимистичный прогноз не исключает высвобождения внушительного объема офисов, при котором темпы рыночного поглощения не будут успевать за ростом вакантных площадей. При этом сценарии средний уровень вакантности может вырасти на 4 п. п. и достигнуть 9,7%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петербургские IT-компании в ближайшие три-шесть месяцев освободят от 128 тыс. кв. метров занимаемых ими офисов. При этом на фоне санкционного давления на Россию, цены на аренду офисных помещений в Санкт-Петербурге и Москве начали снижаться.

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