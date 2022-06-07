Москва, , 11:39 — REGNUM Снижение в РФ объемов выдачи потребительских кредитов стало результатом падения доходов населения и ограничения потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Снижение спроса на бытовую технику и мобильные гаджеты также является одним из факторов снижения спроса на потребительские кредиты, — сказал Щербаченко. — Потребительские кредиты в основном являются беззалоговыми, поэтому являются одними из наиболее рискованных продуктов банка. Банки не особо спешат снижать ставки по этим кредитам. Рост цен на квартиры и автомобили в марте этого года также существенно снизил объем кредитов. Вследствие разрыва цепочек поставок, санкций и других факторов срок поставок автомобилей значительно увеличился, что также снижает объем кредитования, поскольку ранее 80% автомобилей продавалось при помощи кредита».

Как полагает экономист, объем выдачи потребительских кредитов в РФ с апреля по июнь 2022 года может еще снизиться примерно на 15%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ вскоре снова вырастут объемы выдачи потребительских кредитов.

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