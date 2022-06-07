Нальчик, , 11:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в ближайшие четыре года станут новоселами свыше 1800 жителей, проживающих в настоящее время в аварийных домах. Для них будут построены новые дома в городе Нальчике, поселке Нарткала Урванского района и в станице Солдатская, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

Ликвидация ветхого жилья Onf.ru

«В Кабардино-Балкарии утверждена адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории КБР в 2022–2025 годах». Программа предусматривает расселение 1823 граждан из 623 помещений в19 многоквартирных домах», — говорится в сообщении.

В программу ликвидации ветхого жилья вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021.

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