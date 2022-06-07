Нальчик, 7 июня 2022, 11:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в ближайшие четыре года станут новоселами свыше 1800 жителей, проживающих в настоящее время в аварийных домах. Для них будут построены новые дома в городе Нальчике, поселке Нарткала Урванского района и в станице Солдатская, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.
В программу ликвидации ветхого жилья вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021.
Читайте также: Кабардино-Балкария завершила досрочно программу расселения аварийных домов