Сува, , 11:38 — REGNUM Яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову, разрешил транспортировать представителям Вашингтона за пределы территориальных вод Фиджи суд республики. Об этом 7 июня сообщает местный телеканал FBC со ссылкой на решение суда.

Яхта класса люкс

«Яхта, которая не имеет никакого отношения к Фиджи, должна покинуть воды республики, чтобы мы могли избежать затрат (на ее содержание в порту)», — сказал судья Верховного суда страны Кемаль Кумар.

При этом он добавил, что стоянка яхты и так обошлась правительству Фиджи слишком дорого и уточнил, что американские власти «обязались компенсировать понесенные Фиджи расходы».

Помимо этого, Кумар отметил, что у Amadea не было разрешения для прибытия в республику и она, вероятнее всего, прибыла туда, «чтобы избежать судебного преследования со стороны Соединенных Штатов Америки», и из-за этого американские правоохранители теперь «могут забрать Amadea и вывезти ее с Фиджи».

Напомним, 14 апреля власти Фиджи задержали яхту Amadea после того, как она вошла в исключительную экономическую зону этой страны без надлежащего разрешения.