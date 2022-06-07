Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Уральские врачи и учителя включены в список льготников на подключение газа. Соответствующий закон 7 июня приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Газификация M.government.ru

Воспользоваться льготами смогут свердловские учителя и врачи, проживающие в селе или посёлке городского типа. Им предоставят 70 тысяч рублей компенсации на проведение газа к домам. При этом размер компенсации не может составлять более 90% от затрат, которые должны быть произведены с 18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, апреля на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации губернатор Евгений Куйвашев заявил о том, что к 2030 году доступ к сетевому газу будут иметь 90% жилых домов региона.