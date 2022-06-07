Донецк, 7 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли из «Града» город Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:05 боевики нанесли удар с позиций в Авдеевке. По Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Кроме того, из Авдеевки открыли огонь по Ясиноватой. Выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.