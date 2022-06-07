Екатеринбург, 7 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Глава Алапаевска Свердловской области Сайгид Билалов удалил со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» иллюстрацию, на которой губернатор Евгений Куйвашев отрубает голову телеведущему Владимиру Соловьёву. Об этом пишут СМИ.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

По данным Ura.ru, она была размещена 1 июня. Но теперь её там не значится. Отметим, глава Первоуральска Игорь Кабец пока оставил картинку в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв резко отреагировал на эту картину и отчитал Кабца. В иллюстрации он увидел угрозу своей жизни.