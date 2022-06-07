Джакарта, , 11:36 — REGNUM Страны «Большой двадцатки» договорились о создании резервного фонда для борьбы с возникающими пандемиями, сообщает CNN Indonesia.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«Вместе мы договорились создать фонд финансового посредничества через целевую группу G20 по финансам и здравоохранению. Я благодарен за то, что многие страны взяли на себя обязательство выделить многообещающие средства», — заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

Индонезия сделала один шаг вперед, поскольку успешно инициировала создание фонда в период председательства в G20. Индонезия выделила средства в размере $50 млн для создания резервного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Австралия договорились укреплять сотрудничество в области продовольственной безопасности.

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