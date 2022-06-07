Бухарест, 7 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Полиция города Тимишоара на северо-востоке Румынии задержала троих детей по подозрению к причастности к ограблению известного британского режиссёра Чарльза Оттли. Об этом 7 июня сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По предварительной информации, двое мальчиков и одна девочка в возрасте от 10 до 14 лет могли напасть на Оттли 6 июня в Ботаническом парке Тимишоары и украсть у него и его помощника видеооборудование и дрон.

Как утверждают правоохранители, задержанные дети, у которых изъяты часть принадлежащих Оттли средств, уже признались в совершении преступления.

Сам режиссер уже обратился к представителям румынского правосудия с требованием «помиловать малолетних правонарушителей». «Нам необходимо только вернуть карты памяти с телевизионного оборудования, там есть уникальные кадры», — резюмировал, в частности, он.