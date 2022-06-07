Ярославль, 7 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле может быть включено в план приватизации, но пока окончательного решения по вопросу не принято. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Артем Молчанов.

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На пленарном заседании Ярославской областной думы рассматривалась корректировка плана приватизации. На продажу областные власти планируют выставить здание бывшей больницы на площади Челюскинцев, поликлиники в Норском, роддома в Красноперекопском районе.

«Объекты пустуют несколько лет. По этим работа проведена работа по их возможному вовлечению и использованию для профильных целей. И эти объекты сегодня не востребованы. Для их переоборудования или перепрофилирования требуется вложение денежных средств. В целом хочу сказать, что есть несколько принципов, по которым мы иерархически выстраиваем нашу работу. Первое. Это обеспечение наших учреждений и предприятий необходимым и достаточным имуществом. Второе. Это рассмотрение вопроса для привлечения инвесторов. Третье — это ревизия объектов, которые сегодня не используются, находятся в неудовлетворительном состоянии, отвлекают бюджетные средства на их содержание и коммунальные расходы. По этим объектам необходимо принимать решение об их приватизации. Объекты на Челюскинцев и на Перекопе, если их приспосабливать под современные правила, потребуют огромного вложения средств», — пояснил заместитель председателя правительства области Артем Молчанов.

Депутаты поинтересовались и судьбой здания первой детской больницы на проспекте Ленина. Здание пустует с осени 2017 года. Оказалось, что судьба объекта пока не решена. Но в правительстве не исключили, что он также может быть продан.

«Объект на проспекте Ленина. Мы сегодня предложили дополнить программу приватизации по тем объектам, где проведена инвентаризация. Я не исключаю, что мы с вопросом о дополнении плана приватизации будем обращаться в Ярославскую областную думу дополнительно. Да, есть еще ряд объектов, по которым работа не завершена. И объект на проспекте Ленина требует дополнительного изучения. Сейчас мы не предлагаем его рассматривать», — сказал Артем Молчанов.

Ранее сообщалось, что здание требует ремонта из-за появившихся дополнительных трещин. Также в последние годы общественники неоднократно выступали за то, чтобы вернуть сюда учреждение здравоохранения.