В Ярославле не исключили продажу здания бывшей детской больницы
Ярославль, 7 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле может быть включено в план приватизации, но пока окончательного решения по вопросу не принято. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Артем Молчанов.
На пленарном заседании Ярославской областной думы рассматривалась корректировка плана приватизации. На продажу областные власти планируют выставить здание бывшей больницы на площади Челюскинцев, поликлиники в Норском, роддома в Красноперекопском районе.
Депутаты поинтересовались и судьбой здания первой детской больницы на проспекте Ленина. Здание пустует с осени 2017 года. Оказалось, что судьба объекта пока не решена. Но в правительстве не исключили, что он также может быть продан.
«Объект на проспекте Ленина. Мы сегодня предложили дополнить программу приватизации по тем объектам, где проведена инвентаризация. Я не исключаю, что мы с вопросом о дополнении плана приватизации будем обращаться в Ярославскую областную думу дополнительно. Да, есть еще ряд объектов, по которым работа не завершена. И объект на проспекте Ленина требует дополнительного изучения. Сейчас мы не предлагаем его рассматривать», — сказал Артем Молчанов.
Ранее сообщалось, что здание требует ремонта из-за появившихся дополнительных трещин. Также в последние годы общественники неоднократно выступали за то, чтобы вернуть сюда учреждение здравоохранения.