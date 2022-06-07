Оренбург, 7 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») положительно оценил опыт Оренбургской области по возвращению в оборот земель сельхозназначения, которые ранее не использовались, сообщает экспертная сеть «Клуб регионов».

Orenburg-gov.ru Выступление губернатора Дениса Паслера с ежегодным отчётом перед депутатами Заксобрания

«Мне кажется, что ситуация, которая сейчас развивается, с продовольствием в мире дала такой толчок не то, что к переоценке, а к осмыслению ценности сельхозземель. Сейчас время показывает, что это наш стратегический ресурс, который дает нам преимущество в целом по сравнению с многими странами мира, — земли сельхозназначения. Мы с помощью именно этого ресурса обеспечиваем будущее. Поэтому то, что удается возвращать в работу эти земли, — это честь и хвала Оренбургской области, это очень правильно. К сожалению, это удается далеко не во всех регионах», — прокомментировал Николаев тот блок отчёта губернатора Дениса Паслера, где речь шла об АПК.

Депутат Госдумы акцентировал внимание на том, что властям при решении проблемы возврата земель приходится сталкиваться не только с бесхозяйственностью некоторых владельцев, но и умышленным противодействием. Например, территории рядом с крупными городами являются лакомым куском для строительства коттеджных посёлков. Иностранные экологические организации продвигают тему выращивания лесов на землях сельхозназначения.

«Мы принимали несколько законов, которые направлены на то, чтобы возвращать в работу сельхозземлю, возвращать пашню. И если на своем уровне власти Оренбургской области так успешно работают, то я очень рад. Это очень важно», — сказал Николай Николаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава Оренбургской области Денис Паслер выступил с ежегодным отчётом о работе правительства региона перед депутатами Законодательного собрания. Губернатор заявил, что региональные власти будут продолжать выстраивать «модель эффективного современного агрокомплекса». Для этого будут использоваться все доступные способы господдержки АПК.

Особый акцент Паслер сделал на теме возврата в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. И здесь региональные власти уже добились серьезных успехов: введено в оборот более половины всей неиспользуемой пашни в регионе.

«Земля — это наш главный ресурс. Она должна максимально работать на регион. И поэтому важно рационально распоряжаться этим ресурсом. Соблюдать агротехнологии, восстанавливать баланс почв. Необходимо выстроить эффективный севооборот в регионе. И не допускать варварского землепользования», — подчеркнул глава Оренбуржья. Он пообещал, что в регионе продолжится работа по возвращению земли в качественный оборот. В первую очередь это коснётся тех хозяйств, которые относятся к земле, как к инструменту сиюминутной наживы.