Ярославль, , 11:36 — REGNUM В Ярославской области за первый квартал 2022 года численность населения снова уменьшилась. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт Ярославльстата о социально-экономическом положении региона.

Население сокращается Pixabay.com

С начала года численность постоянного населения области уменьшилась на 4 тысячи 400 человек и на 1 апреля 2022 года составила 1 миллион 223 тысячи человек. Основной причиной сокращения числа жителей остаётся естественная убыль, увеличившаяся на 87 человек (до 3,8 тысяч) по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Обусловлено это снижением рождаемости на 0,7 процента и ростом умерших новорождённых — на 1,1 процента.

Также с января по март 2022 года из региона выехало 6 тысяч 247 человек, а прибыло 5 тысяч 634 человека.