Москва, 7 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регулировании деятельности иноагентов, инициатива открывает огромное количество проблем и брешей в сфере образования и науки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»)

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«Закон существенно доработан, появилась некоторая систематизация, тем не менее законопроект открывает огромное количество проблем и брешей в сфере образования и науки», — сказала Горячева.

Новый законопроект расширяет возможности для признания иноагентом, полагает она.

«По нему можно попасть в реестр Минюста будучи физлицом или юрлицом, которое находится под иностранным влиянием, а вот что такое — «иностранное влияние» в общем-то никто не поясняет. Фактически если ты, организация, любой человек, который ведет общение с иностранцем в соцсетях, тебя уже можно признать иностранным агентом», — указала парламентарий.

Она также обратила внимание на то, что по новым широким трактовкам наличие иностранного образования, иностранной ученой степени, опыта работы в иностранном университете может стать основанием для признания иноагентом.

«Менделеев мог бы быть признан иностранным агентом», — считает Горячева.