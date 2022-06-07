Мадрид, 7 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта вручило Национальную кинопремию 2022 года актрисе Пенелопе Крус за «исключительную карьеру» на международном уровне, которая не помешала ей сохранить «прочную связь с испанским кино». Об этом пишет агентство EFE.

Пресс-служба проекта «Артпоказ» Пенелопа Крус

Жюри единогласно присудило премию актрисе «за успехи в 2021 году», в котором она стала первой испанской актрисой, завоевавшей Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также получила четвёртую в своей карьере номинацию на премию «Оскар» за фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери».

По мнению жюри, Пенелопа Крус таким образом подтвердила свой статус самой номинируемой испанской актрисы в истории.