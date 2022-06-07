Донецк, , 11:43 — REGNUM Мирный житель получил ранения при обстреле посёлка Яковлевка украинскими силовиками. Об этом сообщает 7 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что ранен мужчина 1942 года рождения. Кроме того, из-за обстрела в Яковлевке загорелся дом на улице Ясиноватской.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за минувшие сутки, по данным штаба территориальной обороны, десять мирных жителей погибли в результате украинских обстрелов. Ещё 17 человек получили ранения.

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