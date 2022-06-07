Донецк, 7 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Удар зафиксирован в 10:55 с украинских позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.