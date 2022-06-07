Сеул, 7 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 7 июня с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, находящейся в Сеуле с визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран оценили успешное проведение южнокорейско-американского саммита и обсудили пути развития двустороннего альянса.

Пак Чин призвал американского дипломата продолжить тесные контакты с Сеулом и приложить усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Сообщается, что после встречи с представителем Южной Кореи Уэнди Шерман написала в Twitter: «Мы обсудили укрепление двустороннего союза, ответ на северокорейскую угрозу, поддержку Украины и важность трехстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио».