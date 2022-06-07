Екатеринбург, 7 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Свердловской области определён размер выплат раненным участникам спецоперации на Украине, а также семьям погибших. Размер пособия составляет от 150 тыс. до 1,5 млн рублей. Документ опубликован на сайте правовой информации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

Раненным на территории Донбасса свердловчанам выплатят по 150 тысяч рублей. Военнослужащим, получившим в ходе спецоперации инвалидность III и II групп инвалидности положены выплаты в 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Семьи погибших участников спецоперации получат по 1,5 млн рублей.

Выплата будет единовременной. Получить её можно в министерстве социальной политики региона.