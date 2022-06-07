Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга откроют представительство в городе Мариуполе (Донецкая Народная Республика), с руководством которого подписан договор о побратимских отношениях. Соответствующее предложение внёс на согласование городского Законодательного собрания губернатор Петербурга Александр Беглов.

t. me/er_molnia На церемонии подписания соглашения между Петербургом и Мариуполем

Открытие представительства в Мариуполе предусматривается в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 18 июня 2008 года «О международном сотрудничестве, международных и внешнеэкономических связях Санкт-Петербурга».

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Напомним, в рамках сотрудничества Петербург окажет Мариуполю помощь в восстановлении драматического театра, филармонии, спорткомплекса, нескольких школ и детских садов. Петербург уже отправил в Мариуполь колонну строительной техники и несколько автобусов, а также несколько десятков специалистов. В Мариуполе создается строительный городок для работ по восстановлению города.