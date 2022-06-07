Самара, 7 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Работы по расчистке русла реки Сызранка намерены начать в Самарской области. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

A. L. (loading) Судоходство

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона.

«Мы приступаем к реализации долгожданного проекта по расчистке реки Сызранка. В этом году мы добились федеральной поддержки проекта. Рассчитываем, что благодаря этим мерам в Сызрани появятся новые места для отдыха», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Он также отметил, что также планируется на отдельных участках в районе Сызрани восстановить судоходство.

«Это знаковый и очень важный проект для нашего региона», — подчеркнул чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Самарской области намерены восстановить 794 га леса.