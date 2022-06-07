В Самарской области намерены начать работы по расчистке русла реки Сызранка
Самара, 7 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Работы по расчистке русла реки Сызранка намерены начать в Самарской области. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона.
«Мы приступаем к реализации долгожданного проекта по расчистке реки Сызранка. В этом году мы добились федеральной поддержки проекта. Рассчитываем, что благодаря этим мерам в Сызрани появятся новые места для отдыха», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Он также отметил, что также планируется на отдельных участках в районе Сызрани восстановить судоходство.
«Это знаковый и очень важный проект для нашего региона», — подчеркнул чиновник.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Самарской области намерены восстановить 794 га леса.