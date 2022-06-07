Пермь, 7 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Перми к 300-летию города представили проекты «умных» остановочных павильонов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

пресс-служба администрации Пермского края «Умная» остановка

Местные разработчики представили три конструктивных решения. Проекты отличаются размером, набором «умного» функционала и степенью защищённости от вандалов.

Новые павильоны оборудованы разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, подсветкой, возможностью вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы «112» и оповещением о чрезвычайных ситуациях. Здесь будет Wi-Fi. Интерактивные сенсорные панели помогут построить маршрут и рассчитать время следования до места назначения.

«Предложенные прототипы — не окончательные решения», — подчеркнули в пресс-службе. Планируется, что 28 «умных» остановок появится на улицах Ленина и Сибирской.