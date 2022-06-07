Тункинский район, Бурятия, 7 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту ЧП в здании мирового суда Тункинского района. Инцидент произошёл утром 7 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным следствия, ожидающий административного процесса 54-летний мужчина в коридоре суда напал на участкового уполномоченного полиции, причинив ему телесные повреждения.

По данным районной администрации, нападавший кинул в судью страйкбольную гранату, однако его перехватил полицейский. В результате взрывное устройство взорвалось в руках сотрудника полиции. Последний получил в результате осколочные ранения.

Нападавший был задержан на месте. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.