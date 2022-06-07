Циолковский, Амурская область, , 11:44 — REGNUM Запланирован запуск в космос научного спутника «Ионосфера-М». Его отправят с космодрома Восточный, сообщила 7 июня «Амурская правда».

Спутник Defense.gov

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С помощью этого прибора будет организована система наблюдения за тем, как воздействует солнце на состояние здоровья человека. Спутник также настроен отслеживать работу техники и систем связи.

«В космической физике есть важное и сложное понятие — «космическая погода». Если говорить просто, это воздействие солнечной активности внутри магнитосферы Земли на жизнедеятельность человека и окружающей среды. В метеопрогнозах в последние годы стали предупреждать о надвигающихся магнитных бурях — важная информация для людей метеозависимых. Но не только для них. Снижается концентрация внимания водителей — значит, не исключены аварии. Увеличивается число психических обострений. У страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний в крови нередко образуются сгустки, задерживающие кровоток, — это ухудшает состояние больны. На происходящие в космосе опасные явления повлиять нельзя, но о них можно предупреждать», — отметил главный конструктор прибора, доктор физико-математических наук сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинц.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года строители завершили сборку пускового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный». Все элементы были собраны.