Сараево, 7 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета выступают против введения санкций в отношении России. Об этом 7 июня, выступая на специальной сессии парламента Сербии, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что Республика Сербская имеет право проводить свою внешнюю политику, подчеркнув, что энтитет не поддержит введение санкций против России, сообщает канал РТРС.

«Республика Сербская также подтвердила выводы Народной Скупщины о том, что выступает против введения санкций против России», — сказал Додик.

Он также подчеркнул, что нейтральная позиция республики является «единственно правильной и отвечающей интересам» граждан Республики Сербской.

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Додик заявил, что Россия всегда была на стороне международного права.

«Именно Россия наложила вето на просьбу Великобритании объявить Ресбпулику сербскую геноцидным образованием. Именно Россия защищает Дейтонское соглашение и международное право», — указал Додик.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представители Республики Сербской не поддержали своими голосами ни одного решения о введении санкций против России.

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