Черкесск, 7 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Десятки домов оказались подтопленными из-за ливней с градом, которые обрушились на Карачаево-Черкесию 6 июня. Особенно пострадал поселок Орджоникидзевский в Карачаевском городском округе и село Учкекен Малокарачаевского района.

Gazetakoptevo.ru Ливень

В них пострадали 19 домовладений, вода затопила 50 придворовых участков, пишет «Интерфакс». Уже к вечеру 6 июня хозяевам была оказана помощь в откачке воды из домов, сообщили в МЧС.

Кроме того, была перекрыта дорога протяжённостью 30 метров в Малокарачаевском районе. На 71-й километр автодороги «Пятигорск — Карачаевск» на въезде в село Терезе сошла камне-грязевая смесь. К вечеру того же дня дорогу удалось расчистить и запустить движение машин по ней.

В настоящее время в регионе устанавливают другие повреждения, нанесенные стихией. МЧС предупредило жителей и гостей республики о сохранении неустойчивой погоды в период с 7 июня до 10 июня. В регионе ожидаются сильные дожди с градом, ветер до 25 м/с, на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей.