Донецк, 7 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли Горловку, выпустив по городу 15 снарядов. Об этом сообщает 7 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Обстрел

Обстрел зафиксирован в 10:00 мск с позиций в посёлке Дылеевка. По горловскому посёлку шахты имени Гагарина выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

Горловку несколько раз обстреливали накануне. Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 июня также обстреляли посёлок Байрак под Горловкой.

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