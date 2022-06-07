В Брянской области COVID-19 выявили у 162 тысяч жителей
Брянск, 7 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Брянской области на 7 июня подтверждён 162 021 случай заболевания COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выздоровел после лечения 157 801 житель, скончались от осложнений 4 029 пациентов.
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ПЦР-лаборатория
За прошедшие сутки в Брянской области выписаны с выздоровлением три человека, не зарегистрировано летальных исходов, в ковид-госпитали не поступали новые пациенты.
Лаборатории региона с начала пандемии проверили 1 910 531 тест на коронавирус.