Москва, 7 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Новый владелец сети ресторанов McDonald’s в России подали заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде картинок. Об этом 7 июня пишет агентство «Москва» в своём Telegram-канале.

Mcdonalds123.ru Первый «Макдональдс»

В логотипах российского McDonald’s планируется использовать три цвета — зелёный, оранжевый и красный. Новый владелец хочет выпускать печатную продукцию, в том числе коробку из бумаги и картонную продукцию.

Также компания хочет под новым брендом выпускать зонты, рюкзаки, сумки; одежда, игрушки; разнообразную еду из мяса, птиц и рыб, различные напитки и транспортные услуги общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, новый владелец ресторанов McDonald’s в России Александр Говор рассказал о планах по открытию новых 850 точек.

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