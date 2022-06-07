Кострома, , 12:34 — REGNUM Костромской государственный университет подал заявку в Министерство науки и высшего образования на получение гранта для создания инженерной школы по направлениям текстильной и машиностроительной промышленности. Об этом сообщается на сайте вуза.

Главный корпус Костромского государственного университета Наталья Диева © ИА REGNUM

В случае, если заявку одобрят, преподаватели школы смогут стажироваться и повышать квалификацию на базе высокотехнологичных компаний. Для студентов организуют дополнительную практику с наставниками.

«Нашей целью является создание центра компетенций в области технологий машиностроения, производственного оборудования, материаловедения текстильных изделий технического назначения, а также развитие инженерных решений по внедрению передовых технологий в производство композитных материалов и изделий из них, технического текстиля», — рассказал заведующий кафедрой теории механизмов и машин КГУ Андрей Корабельников.

Результаты конкурса станут известны до конца июня текущего года, заявки на него подали 90 вузов России. Победителями могут стать лишь 30 из них. Общая сумма финансирования проектов составит 37 млрд рублей на период до 2024 года.

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