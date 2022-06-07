Костромской госуниверситет подал заявку на создание инженерной школы
Кострома, 7 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Костромской государственный университет подал заявку в Министерство науки и высшего образования на получение гранта для создания инженерной школы по направлениям текстильной и машиностроительной промышленности. Об этом сообщается на сайте вуза.
В случае, если заявку одобрят, преподаватели школы смогут стажироваться и повышать квалификацию на базе высокотехнологичных компаний. Для студентов организуют дополнительную практику с наставниками.
Результаты конкурса станут известны до конца июня текущего года, заявки на него подали 90 вузов России. Победителями могут стать лишь 30 из них. Общая сумма финансирования проектов составит 37 млрд рублей на период до 2024 года.
Справка: «Передовые инженерные школы» — новый федеральный проект, созданный в 2022 году. Он ориентирован на подготовку инженеров для высокотехнологичных отраслей экономики.