Тирасполь, 7 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Атаку воинской части миротворцев во Владимировке Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), скорее всего, организовал киевский режим. Об этом 7 июня в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Bestalex Карта Приднестровья

«Конечно, наша следственная группа работает, но, судя по всему, сигналы и признаки, которые мы определили, говорят, что, вероятнее всего, этот летающий объект также прибыл с территории Украины», — сказал Игнатьев.

Министр отметил, что Владимировка находится довольно близко к украинской территории. Он также сообщил, что пострадавших в ходе диверсии не было.

Напомним, 5 июня на территории воинской части приднестровских миротворцев во Владимировке дрон сбросил два взрывных устройства. Предположительно это были гранаты РГД-5. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». В конце апреля в Приднестровье также прошла серия терактов, в причастности к которым следователи также подозревают Киев.