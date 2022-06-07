Москва, 7 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В РФ динамика кредитования выглядит низкой из-за перехода населения к сберегательной модели поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал версию о том, что Банк России понизит ключевую ставку до 10% на ближайшем заседании. Сафонов согласился с таким прогнозом и отметил, что те факторы (инфляция и бурный рост кредитования), которые могли затормозить процесс снижения ставки, скорее всего, в ближайшее время не сработают.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Динамика кредитования выглядит достаточно низкой из-за перехода населения к сберегательной модели поведения и консервативной риск-политики банков, — сказал Сафонов. — Динамика инфляции на настоящий момент выглядит приемлемой и даже в случае некоторого ускорения будет частично компенсирована по мере приближения к периоду сбора урожая в августе–сентябре».

По его словам, снижение ставки ЦБ РФ положительно воздействует на потребительскую активность и спрос.

«Вслед за которыми действительно может последовать восстановление предпринимательской деятельности и активизация процессов структурной перестройки экономики, по всей видимости, протекающих сейчас медленнее, чем хотелось бы», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России призвали снизить ключевую ставку до 9%.