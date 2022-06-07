Москва, , 11:20 — REGNUM Макроэкономическая ситуация в России может стабилизироваться во второй половине 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ снижаются объемы потребительского кредитования.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена потребительского кредита напрямую связана с учетной ставкой. До недавнего времени ЦБ проводил жёсткую монетарную политику «дорогих» денег, да и сейчас ставка, под которую кредитует регулятор коммерческие банки, двузначная, — сказала Скрыль. — Параллельно в РФ наблюдается инфляция, а вместе с ней падение реальных доходов населения».

По ее словам, падение объёмов выдачи потребительских кредитов отрицательно сказывается на спросе, что, в свою очередь, отражается на предложении.

«Производители вынуждены повышать отпускные цены из-за роста издержек, но при этом важно не потерять конечного потребителя, — сказала она. — Во второй половине 2022 года может наблюдаться стабилизация макроэкономической ситуации, и учетная ставка может быть снижена до 8%, что подстегнёт потребительскую активность и заинтересованность в кредитных средствах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова рассказала, в каком снижении ключевой ставки нуждается российская экономика.

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