Джакарта, , 11:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Индии в Джакарте в связи с заявлениями двух индийских политиков о пророке Мухаммеде, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Индонезии осудило акт неуважения, совершенный индийскими политиками в отношении пророка.

«Индонезия решительно осуждает порочащее пророка Мухаммеда заявление двух индийских политиков. Это сообщение было передано послу Индии в Джакарте», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Некоторые страны из регионов Центральной и Западной Азии также заняли жесткую позицию в отношении Индии из-за слов, прозвучавших от двух представителей правящей партии Индии. В результате демонстрации прошли в Индии. Протестующие требовали, чтобы двое политиков были арестованы.

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