Богородск, Нижегородская область, , 11:19 — REGNUM По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Богородске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

После взрыва в Богородске telegram-канал министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова

По данным следствия, утром 7 июня в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире проводился ремонт, недавно была установлена газовая плита.

На момент происшествия в квартире никого не было, пострадали двое жильцов соседней квартиры.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия ранее была начата прокурорская проверка. Пострадали два человека — 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок. У ребенка наблюдаются признаки отравления продуктами горения, принято решение о его переводе из местной ЦРБ в областную детскую больницу, отмечал министр областного здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

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