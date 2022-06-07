Чита, 7 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 7 июня известила о вынесении приговора по собственному иску о взыскании с бывшего начальника государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Забайкальского края» Дмитрия Ватагина полученных премиальных вознаграждений на сумму 16,5 млн рублей, которые последний отказался вернуть учреждению в добровольном порядке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В суде иск поддерживал прокурор Забайкальского края Максим Ершов.

Как установлено ранее в ходе прокурорской проверки, в 2019–2021 годах руководитель государственного учреждения издавал многочисленные приказы о начислении себе и работникам учреждения завышенного размера ежемесячных и ежеквартальных премий.

По мнению надзорного ведомства, премии начислялись без учета выполнения целевых показателей работы учреждения, личного вклада руководителя и в обход установленной процедуры согласования выплат с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, которому подведомственно автономное учреждение. Суд удовлетворил требования прокурора.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной 2022 года на Среднем Урале под суд попал экс-заместитель директора екатеринбургского детского дома-интерната. Его обвинили в вымогательстве средств у подчиненных.

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