Пермь, 7 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 6 июня, госпитализированы 32 ковид-пациента. Предыдущий суточный показатель составлял три, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 370 393 заражения коронавирусом. Из них 60 случаев зафиксировано 6 июня.

Оправились от болезни 361 144 человека. За сутки из клиник выписали 61 пациента.

Число жертв болезни достигло 8819. За минувшие сутки подтверждено два смертельных исхода.